Les illuminations de Noël réduites de moitié cette année, sauf pour Plaisirs d'Hiver

Énergie : voici le plan sobriété de Bruxelles

Peu d’aides aux particuliers mais un effort demandé aux entreprises et pouvoirs publics. Le gouvernement bruxellois s’est accordé sur une série de mesures destinées à soutenir la facture énergétique galopante des Bruxellois. Pas de gros chèque sur la table, Bruxelles n’est pas riche… Mais un travail sur la sobriété énergétique, publique comme privée ; sur la communication au grand public et sur la garantie de fourniture en gaz et électricité. En clair, il faudra payer ses factures qu’elles qu’en soient les montants.