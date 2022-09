Sabrina & Ouassim : les défenses des policiers demandent le non-lieu

Cinq ans après le décès de Sabrina et Ouassim, deux jeunes bruxellois décédés suite à une chute à moto lors d'une course-poursuite à hauteur de l'avenue Louise, les policiers exercent encore. C'est ce que déplorent les familles des deux amoureux venues protester sur la place Poelaert, quelques minutes avant l'audience des policiers impliqués dans l'accident tragique, qui se sont présentés devant la chambre des mises en accusation.

"Nous avons demandé un non-lieu, comme requis par le ministère public", explique l'avocat des policiers Me Sven Mary, accompagné de Me Romain Delcoigne. S'il note certaines marques d'apaisement dans les débats, ce n'est pas l'avis des familles, qui ont été choquées par un rapprochement fait par la défense avec la situation terroriste, qui crispait Bruxelles un an plus tôt. Cette dernière calme le jeu, "ce que nous voulions dire, c'est que si ça avait été un terroriste sur la moto, la responsabilité si quelque chose était arrivé serait retombée sur la police. Si j'ai choqué les familles, cela n'a jamais été mon intention ni mon but".

À son arrivée au tribunal, Sven Mary a aperçu la manifestation organisée par les familles des victimes, rassemblant une cinquantaine de personnes sous la bannière : "non à l'impunité pour les policiers violents et racistes". Pour l'avocat de la défense, il ne s'agit pourtant pas ici d'une violence policière. Ce que conteste son adversaire du jour, Maître Loïca Lambert, "c'est un usage de la force, de la contrainte, réglementé par la loi de fonction de police (...) Et il faut que les policiers qui usent disproportionnellement de la force soient renvoyés devant le tribunal". Réponse le 12 octobre...