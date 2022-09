Testez vos connaissances du réseau STIB avec STIBle, leur petit jeu addictif: «C’est très dur»

Septembre est là. Et avec lui le retour des trajets en métro, en tram ou en bus. Et leurs correspondances. Si vous avez l’habitude de naviguer toujours sur les mêmes lignes, un petit imprévu peut vite tourner à la galère sur le labyrinthique réseau de la STIB. Le jeu en ligne programmé en mai 2022 par trois étudiants bruxellois pourrait bien vous aider à fixer une fois pour toutes dans votre mémoire les… 76 lignes et les… 2190 arrêts (!!) du service de transports en commun bruxellois. Et pas uniquement lorsqu’il se réduit à peau de chagrin lors d’un jour de grève.

STIBle (prononcez "stibeul") propose chaque jour de trouver le nom d'un arrêt de la STIB. "On donne les N° de certaines lignes en indices, celles qui passent à l'arrêt en question. En 6 coups, le joueur doit essayer de trouver l'arrêt correspondant", explique Ethan Braun, qui a développé le jeu avec ses compagnons d'auditoire Thomas Berdoux et Ayoub. "On entre un arrêt comme réponse, au hasard. À chaque essai, le jeu nous répond en indiquant le nombre de km séparant cet arrêt de l'arrêt du jour, ainsi que sa direction par rapport à l'essai". Ainsi qu'en remplissant les carrés de vert ou de jaune, couleurs qui indiquent la proximité entre la tentative et le stop mystère.



©Julien Rensonnet

Un exemple

Prenons un exemple. Le jour de notre rencontre, le trio nous donne rendez-vous à l’arrêt "Congrès". Admettons que Congrès soit le STIBle du jour. Le jeu indique les lignes 92 et 93. Ce sont des lignes de tram mais ça, vous devez le savoir. On entre alors un arrêt au hasard. Si on n’est pas trop mauvais, on tape un arrêt où transitent ces lignes. Admettons qu’avec beaucoup de chance, on inscrive "Botanique". C’est justement l’arrêt suivant sur la ligne. Le jeu répond donc en indiquant "0,5km" et la flèche vers le bas (soit le sud). Essai suivant: nous nous trompons encore d’un chouïa. En entrant "parc", on descend trop bas sur la ligne. Le jeu répond alors par "0,5km" et la flèche vers le haut, indiquant que la réponse est plus au nord. En principe, avec deux coups magistraux comme ceux-là, ça devrait aller en 3 essais.

©Julien Rensonnet

Mais d’où vient ce principe assez addictifalliant les méandres de Bruxelles et de la mémoire? Pour STIBle, Ayoub, Thomas et Ethan réinterprètent le fameux Wordle. Ce jeu de lettres créé en octobre 2021 par le Gallois Josh Wardle est

aujourd’hui publié chaque jour par le New York Times

. Il s’inspire lui-même du jeu télévisé Motus, que présentait en France Thierry Beccaro.

Une version en français existe

. Quand vous y entrez un mot de 5 lettres, les lettres à la bonne place sont en vert, celles à la mauvaise place en jaune et les absentes restent noires. "Mais STIBle découle surtout

de Worldle

", précise Ayoub. Avec"world"en anglais pour"monde". Dans cette déclinaison d’un principe identique, le jeu donne chaque jour la silhouette d’un pays. À chaque essai, le jeu répond par la distance et l’orientation sur le globe. Pas facile. Mais STIBle est encore plus ardu.

Sac de nœuds

"En vrai, c’est très dur", opine Ethan, 18 ans. "On a eu l’idée du jeu, mais on y est super nuls". Car pour le même prix, on peut tenter un arrêt à Auderghem ou à Berchem-Sainte-Agathe. "Moi mon bus préféré, c’est le 25 parce que je dois souvent aller à Reyers. À part ça, je connais très peu le réseau". Thomas, Chimacien de 20 ans récemment installé à Anderlecht, se dit "bien placé" pour connaître les lignes de l’ouest. "Mais quand le STIBle nous balade à l’est, je crie!" Quant à Ayoub, Ixellois, il maîtrise le 95. "C’est d’ailleurs pour ça que j’ai choisi ce numéro de ligne comme logo du site".

Pour programmer le STIBle, Ayoub, 18 ans, a farfouillé dans les données en accès libre de la STIB. "J’ai intégré les lignes, arrêts, noms francophones et néerlandophones, et surtout les coordonnées GPS. À chaque essai, le programme compare latitude et longitude à l’arrêt secret". Et oriente le coup suivant. Ayoub a ensuite "trouvé une formule qui convertit chaque donnée en kilomètres, en limitant aux tranches de 100m". Ainsi, la distance maximum entre deux arrêts est de 28km. "J’ai bien revu mes cours de math de l’école, la trigonométrie", avoue le jeune Ixellois qui passe des nuits blanches à aligner du code ou à en décrypter depuis sa première secondaire. "En fait, c’est juste une application du théorème de Pythagore. C’est la première fois de ma vie que j’utilisais des vraies maths apprises en classe". Comme quoi. "Ici, c’est tout un sac de nœuds. Y avait beaucoup de concepts que je n’avais jamais approchés. Mais en une soirée j’avais un prototype et en 4 jours, ça tournait".

©Julien Rensonnet

RATP?

Si les visites se maintiennent et si l’agenda des 3 jeunes gens le permet, ils comptent un peu complexifier le STIBle. "On pourrait intégrer un mode difficile sans l’indice des lignes", imagine Thomas. "Ainsi qu’un compteur additionnant vos jours réussis". Quid d’une application ailleurs? Avec le réseau TEC ou De Lijn? "Ça serait beaucoup de lignes", soufflent les gaillards. "Mais des fans français nous ont demandé de décliner le jeu pour Paris et la RATP". Ayoub: "La RATP! C’est gigantesque. Je sais pas trop…" Le réseau parisien compte en effet 354 lignes et quelque 12.000 arrêts!

Vous avez trouvé l'arrêt du jour? Nous oui, en 4 coups! Mais en trichant grâce aux schémas des lignes de la STIB. Prochain STIBle? Cette nuit à minuit. Si le concept vous plaît, faites-vous la main en attendant sur Flagle où vous devez retrouver un drapeau national, ou sur Framed, où ce sont des écrans d'un film qui vous tiennent en haleine.