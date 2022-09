Un rooftop en forme de "serre" sur le toit d'une école de Koekelberg

L'école communale Oscar Bossaert, à Koekelberg, vient de se doter d'un nouvel aménagement, qualifié de "spectaculaire" par les autorités : une nouvelle aile, avec… un rooftop en forme de serre.

©D.R.

©D.R.

©D.R.

Il aura fallu cinq millions et deux ans de travaux pour effectuer les rénovations. Car outre le rooftop et la cour arborée, l'école koekelbergeoise bénéficie de ces nouveaux locaux, d'un accès PMR, d'un ascenseur et de nouvelles toitures.

80% du prix a été pris en charge par le "fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales", laissant un million à charge de la commune. "Ce projet concrétise une ambition inscrite dans notre accord de majorité : investir dans les politiques du savoir, investir dans nos écoles et à travers elles investir au bénéfice de la réussite de notre jeunesse", commente le bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej (PS).