Good Move Curgehem : “ça sonne comme la victoire de la violence et du vandalisme sur le dialogue”

BRAL, ARAU, WALK, GRACQ, Fietsersbond, Filter Café Filtré Atelier et Heroes for Zero s'inquiètent dans un communiqué commun de l'avenir du plan Good Move. En effet, ce mercredi, le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps(PS), annonçait le retrait des blocs de béton devenus emblématiques du plan de circulation à Cureghem. Cette décision fait suite à une séquence politique tendue entre riverains et politique notamment lors du dernier conseil communal.



"Les insultes, les menaces et la violence ont eu gain de cause à Cureghem," déplorent les 7 ASBL. "L'objectif du Collège anderlechtois est à présent d'apaiser les esprits — c'est une nécessité — et de restaurer le dialogue. Une tâche qui risque d'être compliquée, si on laisse dominer le débat par la frange la plus violente des protestataires qui s'oppose au principe même de limitation de la voiture au sein du quartier."



Elles appellent le collège à ne pas faire une "simple marche arrière" : "Il est nécessaire de sortir le débat de la polarisation "pro" versus "anti-bagnole" dans laquelle il s'est englué, et de se recentrer sur l'objectif essentiel: s'interroger sur le devenir de notre espace public." Avant de demander à la commune de recommencer le travail "avec l'implication constructive des citoyen·ne·s, et en faisant preuve d'ambition."