Les Jacqueries du quartier Saint-Jacques sont de retour, le plus "brusseleir" des festivals

Ce week-end, le quartier Saint-Jacques, en plein cœur de Bruxelles, organise ses Jacqueries, "le plus Brusseleir des festivals". Au menu de ce festival tout en musique, et bruxellitude : des orchestres ambulants dont un piano mobile, les jongleurs Gauthier Aubenton, Vincent Rasquinet et Pyronix, les magiciens Olivier Boulet, Baptiste Baranyai et Stephen Gaudio, le souffleur de boules géantes de savon Frédéric Baudoin, une fanfare et moult activités pour les enfants.

Bruxellois dans l’âme, ce festival proposera également des balades contées - par une foule de vrais conteurs tels que Luc Charon, Bavard ou encore le réparateur des cœurs Anatole - tandis que l’historien le plus célèbre de la capitale Roel Jacobs donne rendez-vous aux curieux tout le week-end - à 16h30, 17h30 et 18h30 - au Café Au Soleil où il racontera l’histoire millénaire du quartier. Sur la place de la Vieille Halle aux Blés, cœur des Jacqueries, vous pourrez admirer le regard du photographe Eric Ostermann sur Bruxelles, chanter du Brel à tue-tête ou danser, le samedi soir à 20h, au rythme des chansons de Maya Nashoba, chanteuse pop-folk pimpée à la mode orientale.

Rue Marché au Charbon, un bal folk aux lampions, précédée d’une initiation de danse à 19h, proposera cercles, gigues, bourrées, valses, polkas et mazurka aux plus motivés.

La fête donc, en famille ou entre potes dans l'un des quartiers les plus attachants de Bruxelles. Infos et programme : www.stjac.be.