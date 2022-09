Les supporters du Pays de Galles ont nettoyé le piétonnier après y avoir fait la fête

Le football a essuyé de nombreuses critiques pour son impact environnemental ces dernières semaines. Après le remou médiatique autour de la coupe du monde organisée dans des stades climatisés en plein désert, sans négliger son impact humain, la sortie de Galtier et Mbappé sur les déplacements de l'équipe du Paris-Saint-Germain. Mais hier, dans le piétonnier bruxellois, les supporters gallois présents à Bruxelles en marge du match de leur équipe nationale contre les Diables, ont rappelé que le foorball peut aussi être une grande fête populaire et empreinte de respect des autres et de l'environnement.

En effet, Philippe Close (PS) révélait sur son Twitter que les supporters gallois ont, suite à leur fête plusieurs heures (si ce n'est plusieurs jours) avant le match, pris l'initiative de nettoyer l'espace public après leur passage.Une initiative saluée par le maïeur bruxellois, la zone de police, de nombreux supporters et élus de Belgique ainsi que du Pays de Galles sur le réseau social.