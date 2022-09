Après 16 ans, les travaux du nouveau home du CPAS d’Uccle vont commencer

Bloquées notamment à cause de recours, la construction et rénovation dans le Domaine du Neckersgat vont débuter le 3 octobre.

Il va y avoir du changement pour les résidents des deux homes du CPAS d’Uccle (Brugmann et Neckersgat). Le centre d’action sociale compte regrouper tous les résidents sur le domaine du Neckersgat, mais cela va nécessiter quelques aménagements. Le président du CPAS, Stefan Cornelis, nous explique les prochaines étapes.

©archipelago

"Nous allons commencer par la création d'une nouvelle aile toute neuve de 60 places sur le domaine." Les travaux pour la création de ce nouveau bâtiment démarrent ce 3 octobre et dureront environ 18 mois. "Une fois cette aile finie, les résidents des homes Brugramn et Neckersgat seront installés dedans. Et nous pourrons commencer la rénovation du château". La partie qui fait l'angle du bâtiment et qui accueille le réfectoire sera détruite pour laisser place à un jardin avec préau et les deux bâtiments ainsi séparés seront rénovés. La fin de ce chantier est prévue pour 2025-2026. Le domaine, renforcé par la nouvelle aile, pourra accueillir 135 résidents dont 85 en maison de repos et de soins.



©archipelago

Tout n’est pas encore programmé

Le CPAS espère donc regrouper tous les résidents sur un même site. Problème : pour le moment, 95 personnes résident sur le domaine et 75 à Brugmann. Un peu trop par rapport aux 60 place de la nouvelle aile. "On va devoir mener une politique de diminution de l'occupation," concède le président du CPAS.



Autre inquiétude, le budget. Pour le projet total, la dernière estimation atteint les 35 millions d'euros. Une enveloppe que Stefan Cornelis s'attend à voir grimper "nous n'avons pas encore eux les nouveaux devis, mais avec la hausse des coûts de matière première ça va augmenter. Nous n'avions plus le choix, nos homes ne sont plus en règle." Le projet de rénovation a émergé dès le rachat du site par le CPAS en 2006;



Aucune décision n’a été prise pour l’avenir du home Brugmann, le président y verrait bien un mix entre des logements et l’administration du CPAS. À terme, le domaine accueillera aussi un centre de jour et les Ucclois pourront déambuler dans un parc rénové.