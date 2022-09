Visite des télescopes, lancement de ballon-sonde ... Le Pôle espace d'Uccle vous accueille ce 25 septembre

Pour ses portes ouvertes, les activités et conférences sont axées sur le thème de "l'espace et du climat."

Le Pôle espace qui comprend l'Observatoire royal de Belgique, l'Institut Royal Météorologique et l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique, vous ouvres ses portes les samedi 24 et dimanche 25 septembre, avenue Circulaire à Uccle.



Au programme : visite des télescopes et du parc climatologique, découverte des coulisses des prévisions météo, création d'une aurore dans une chambre noire, lancement de ballon-sonde et bien d'autres. Les scientifiques du centre seront présents pour animer les ateliers. Il sera possible de pique-niquer sur place et des foodtrucks s'installeront pour l'occasion. Aucune réservation n'est nécessaire.