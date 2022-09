Berchem recale le projet de maison d'accueil rue du Wilder : "dans l'état, pas acceptable d'un point de vue urbanistique"

Si elle ne revoit pas son projet “à la baisse”, l’ASBL ‘t Pasrel ne pourra pas s’implanter à Berchem-Sainte-Agathe. Le bourgmestre Christian Lamouline (Les Engagés) fait en effet savoir ce lundi que la commune a rendu un avis négatif à la demande de permis introduite par l’association.

Cette structure néerlandophone, déjà active à Hal, Vilvorde et Schaerbeek, ambitionne de construire une maison d'accueil rue du Wilder dans le but d'accueillir de manière temporaire une petite dizaine de jeunes en situation de conflit familial. "On n'est absolument pas opposé au projet sur le fond… mais il faut que cela s'intègre harmonieusement dans le quartier", explique le mayeur berchemois.

Une pétition contre le projet

Le projet prévoyait, sur le terrain actuellement vierge et arboré, une double structure associant bureaux et espaces de vie pour l’accueil des mineurs.

Une pétition, d'un peu plus de 150 signatures, a été lancée par des riverains opposés au dossier, et la commune du nord-ouest bruxellois partage certaines critiques notamment quant à la taille et aux volumes des bâtiments envisagés. D'où l'avis défavorable de la commission de concertation. "Le projet dans l'état n'est pas acceptable d'un point de vue urbanistique. Ceux qui portent le dossier devront revenir avec un nouveau projet et revoir les gabarits et la taille." Contactée ce lundi, l'ASBL n'a pas donné suite à nos appels.