“Je veux partir d’ici pour ma survie” : drogue, violence, insalubrité à Cureghem, quand le quartier crack

David Leisterh, président du MR Bruxelles : "J'ai les plus grandes ambitions pour Bruxelles"

Le président du MR bruxellois David Leisterh ne s’inquiète pas de la 2e place prise par son parti, derrière le PS dans le dernier sondage politique paru dans la presse la semaine dernière. “Il y a trois ans, on nous avait dit qu’on diminuerait inexorablement. Aujourd’hui on s’inquiète parce qu’on n’est plus premier pour trois fois rien. C’est la preuve que notre travail de terrain paie.” Pour La DH, David Leisterh dévoile ses ambitions pour les élections régionales et communales de 2024, celles de son parti aussi et surtout, dans l’opposition depuis vingt à Bruxelles.