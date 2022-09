Woluwe-Saint-Pierre : un nouveau marché hebdomadaire place des Maïeurs, chaque mercredi jusqu'à 21h30

Un marché "zéro déchet, bio, local et durable" aura lieu tous les mercredis sur la place sanpétrusienne.

Nouveau rendez-vous hebdomadaire à Woluwe-Saint-Pierre. Dès ce mercredi, un marché aura lieu sur la place des Maïeurs de 15h à 21h30.

"Beaucoup de marchés ont lieu le matin, donc on a voulu un marché décalé pour que les gens qui travaillent les matins puissent participer", nous explique l'échevin Antoine Bertrand (Écolo), en charge de la Vie économique.

©D.R.

Le marché se veut "zéro déchet, bio, local et durable". Les exposants seront sélectionnés sur base d'une charte, et doivent absolument s'intégrer dans une démarche "zéro déchet" pour être repris. Un espace restauration est également prévu sur la place. Une concurrence avec l'offre déjà existante dans le quartier? "On a voulu assurer une complémentarité avec les commerces existants", assure l'échevin.

L'inauguration a lieu ce mercredi 28 septembre à 16h avec une "ambiance musicale"… et probablement la pluie.