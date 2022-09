Deux week-ends pour découvrir les chefs-d’œuvre néoclassiques de Bruxelles

La Zinnebir a 20 ans: 5 choses que vous ignorez peut-être sur l’amère urbaine

L’iconique étiquette vert et jaune de la Zinnebir est rhabillée pour ses 20 ans. L’occasion de rencontrer Bernard Leboucq et Yvan De Baets, les pères de l’urbaine bruxelloise à l’amertume si tranchée. La bière star de la Brasserie de La Senne a révolutionné le marché. Et continue d’être bue. Elle le sera à coup sûr lors des fêtes qui salueront ses 20 berges.