Jusqu'à six ans et demi de prison requis pour une attaque-bélier contre un distributeur de billet à Kapelle-op-den-Bos

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis mardi des peines de réclusion allant de six à six ans et demi à l'encontre de deux hommes qui sont tenus responsables de la spectaculaire attaque-bélier contre un distributeur de billet, à Kappelle-op-den-Bos, dans le Brabant flamand. Les trois auteurs, masqués, avaient tenté de forcer le distributeur à l'aide d'un bulldozer qu'ils avaient dérobé peu avant les faits. Le bâtiment, dont le premier étage était habité par une famille, avait été rendu instable par leur attaque.

Les faits avaient eu lieu vers 3h30 le 23 septembre 2020 sur la Paddegastraat. C'est une personne qui passait par là qui avait alerté la police.

À l'arrivée des forces de l'ordre, les auteurs avaient pris la fuite, laissant derrière eux le bulldozer ainsi qu'un autre véhicule qu'ils avaient volé dans une rue voisine. Pour poursuivre leur fuite, ils s'étaient ensuite emparés d'un autre véhicule qui avait finalement été retrouvé près de Breda (Pays-Bas).



Deux des trois auteurs ont pu être identifiés grâce à l'analyse des traces ADN laissées sur les lieux. Un juge d'instruction a émis des mandats d'arrêt européens et internationaux contre ces deux personnes et elles ont pu être localisées en Italie, où elles purgent actuellement des peines pour des faits similaires.

"Nous n'avons aucune information sur la prison dans laquelle ils se trouvent, ni sur la date à laquelle ils pourraient être libérés", a indiqué le parquet. "C'est pourquoi nous demandons qu'ils soient jugés par défaut, afin de pouvoir émettre un mandat d'arrêt international sur la base d'un jugement de condamnation".





La famille, qui vivait au-dessus de l'agence bancaire, s'est constituée partie civile et réclame 34.000 euros de dommages et intérêts. "Mes clients ont été réveillés en sursaut au milieu de la nuit. Tous les membres de la famille se sont terrés dans la chambre des parents, où ils sont restés pétrifiés de peur pendant de longues minutes", a déclaré l'avocat. "Les auteurs ont foncé, à six reprises, avec le bulldozer, sur ce bâtiment. Les dégâts étaient si importants que la façade a dû être consolidée. S'ils avaient percuté le bâtiment une ou deux fois de plus, celui-ci se serait probablement effondré, avec toutes les conséquences que cela implique. Les auteurs savaient ou auraient dû savoir que le bâtiment était occupé, mais ils ne s'en sont apparemment pas souciés."

Le jugement est attendu le 2 novembre.