Les Bruxellois de 18 ans et plus peuvent recevoir leur booster automnal contre le Covid-19 à partir du 1er octobre

À partir du 1er octobre, les Bruxellois et Bruxelloises âgés de plus de 18 ans peuvent bénéficier d'une deuxième injection de rappel du sérum anti-Covid dans le cadre de la campagne de vaccination automnale mise en place dans la capitale.

Cette campagne a débuté le lundi 12 septembre en ciblant d'abord les citoyens de plus de 50 ans avant d'être élargie à l'ensemble des Bruxellois de plus de 18 ans.



Des équipes mobiles et des points de vaccination locaux près des pharmacies sont chargés de ces doses de rappel. Les quatre centres de vaccination se situent à Forest, Molenbeek, Pacheco et Woluwé-Saint-Pierre.



Le vaccin utilisé pour la dose de rappel automnale est la formule variante de Pfizer adaptée à Omicron BA.1.



Cette deuxième dose de rappel n'est pas obligatoire, elle est cependant recommandée pour les groupes de personnes vulnérables parmi lesquelles se trouvent les personnes âgées ou celles ayant des comorbidités.



Le nombre d'infections à Bruxelles a légèrement augmenté ces derniers jours pour atteindre 1.013 entre le 13 septembre et le 19 septembre, soit une augmentation de 9% par rapport à la période de référence précédente. Le taux de positivité s'élève quant à lui à 13,9%, en dessous de la moyenne nationale (19,6%).