Transformer un garage de Watermael-Boitsfort en mosquée : le projet à l'enquête publique

L'enquête publique vient de débuter, et suscite déjà quantité de réactions sur les réseaux sociaux. Une demande de permis d'urbanisme a été introduite en vue de transformer un garage de Watermael en mosquée. Le garage à l'abandon, situé au numéro 101 du Dries, a été racheté par une association déjà active dans la commune, qui entend le transformer en "centre culturel de proximité".

"Cet équipement est essentiellement dédié à la vie du quartier, car il s'adresse directement aux besoins des riverains. Les utilisateurs sont donc des habitants du quartier qui vont pouvoir se rendre sur les lieux à pied", indique la demande émanant de l'ASBL CECP, déjà active dans la commune notamment dans l'aide aux devoirs. Le bâtiment, qui conservera son gabarit actuel contiendra "deux salles de prière, une salle de réunion, une réception", ainsi que "trois salles polyvalentes dans lesquelles seront dispensés des cours et des conférences". "Le projet a pour vocation de participer à la vie du quartier en proposant notamment une école de devoir pour les habitants du quartier."

©D.R.





Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les réactions d'habitants : manque d'information et de transparence, craintes quant à la mobilité et au stationnement, bruit… mais également satisfaction de voir disparaître une "ruine inutilisée depuis des années".

©D.R.





Le bourgmestre de Watermael-Boitsfort dit "prendre note" de "l'émoi" que suscite le dossier. Olivier Deleuze (Écolo) insiste sur la scission du dossier et la distinction entre le volet religieux, et le volet urbanistique. "La commune n'interfère pas dans la liberté de culte", rappelle l'écologiste. Quant à l'aspect urbanistique : "On ne traitera pas le dossier différemment des autres. Nous analyserons les aspects de mobilité, les nuisances, les gabarits… Et on apportera les mêmes attentions que pour tous les autres équipements de la commune et les autres lieux de culte."

La commission de concertation devant délibérer sur la question est prévue le 25 octobre prochain. "On se prononcera uniquement sur l'aspect urbanistique, sans favoritisme", assure le mayeur.