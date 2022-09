Une course-poursuite depuis Saint-Gilles jusqu'à... Tubize : deux blessés et une dizaine de véhicules de police mobilisés

Dans la nuit de samedi à dimanche, une course-poursuite a eu lieu entre la police de la zone de Bruxelles-Midi et un individu n'ayant pas voulu répondre aux injonctions d'un contrôle. S'en est suivie une véritable cavale entre les forces de l'ordre de quatre zones différentes et le fugitif. "La course-poursuite a démarré du côté de Saint-Gilles, l'individu aurait alors emprunté le ring jusqu'à Halle, avant de rejoindre la sortie Hondzocht-Tubize ", explique le bourgmestre de Tubize, Michel Januth (PS).

Une fois dans le centre de Tubize, une dizaine de voitures de police ont tenté de prendre le fuyard en sandwich. C'est alors que ce dernier est entré en collision avec une voiture venant dans le sens inverse. Les deux occupants du véhicule impliqué ont été légèrement blessés. " Nous rentrions d'un anniversaire. En sortant du rond-point, nous avons vu la voiture arriver en sens inverse à pleine vitesse avec la police qui la suivait. Tout est allé très vite, je ne me souviens pas de l'impact ", nous raconte Charleyn Robbe, qui se trouvait dans le véhicule.

Celle-ci s’en sort avec un coccyx cassé et son copain souffre d’une fracture au niveau de la main. Le suspect a ensuite pris la fuite à pied avant de se faire rattraper quelques mètres plus loin et de se faire embarquer.

D'après un témoin, "l'individu serait un habitant de Tubize". Le bourgmestre de la commune a, quant à lui, répondu "qu'il ne pouvait l'affirmer ni l'infirmer à ce stade de l'enquête".

Du côté de la zone de police de Bruxelles-Midi, on confirme les faits : "Le suspect a été ramené dans nos locaux afin de procéder aux devoirs d'usages. Quant à l'accident, les deux personnes blessées ont pu quitter l'hôpital. La zone de police ouest s'est quant à elle chargée de l'accident de roulage qui a eu lieu sur leur territoire".