Une personne intoxiquée au monoxyde de carbone à Saint-Josse mardi soir

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, mardi soir vers 22h15, pour un jeune homme ayant fait un malaise, dans une habitation de la rue Scailquin à Saint-Josse-ten-Noode. Celui-ci a été intoxiqué au monoxyde de carbone. Il a été transféré à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. "En pénétrant dans l'appartement, le détecteur CO [monoxyde de carbone] des ambulanciers s'est déclenché. Des secours médicaux et des pompiers supplémentaires ont immédiatement été envoyés sur place. L'occupant, un homme d'une vingtaine d'années, a été évacué vers l'hôpital avec une intoxication au monoxyde de carbone. Son état n'était pas inquiétant", a expliqué mercredi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"L'origine de l'empoisonnement est un mauvais fonctionnement de la chaudière individuelle au gaz. Le brûleur a été fermé et scellé par Sibelga", a précisé le porte-parole. Les pompiers mettent en garde contre ce genre d'empoisonnement, plus fréquent à l'approche de l'hiver lorsque les systèmes de chauffage au gaz sont remis en route. "La période de chauffe des habitations s'annonce avec, dans son sillage, son lot d'incidents liés au monoxyde de carbone. Chaque année, en Belgique, plus de mille personnes sont victimes d'un empoisonnement à ce gaz, parfois avec une issue tragique", a-t-il commenté.

"Il y a trois axes principaux à respecter simultanément pour éviter une intoxication au CO. Premièrement, il faut utiliser un appareil de chauffe conforme, placé par un technicien agréé, respecter les contrôles obligatoires et prévoir un entretien annuel. Deuxièmement, il faut veiller à une bonne ventilation, à un apport d'air frais régulier et prévoir une bonne évacuation des gaz de combustion. Enfin, troisièmement, il est utile de placer un détecteur CO", a détaillé Walter Derieuw.

Une campagne nationale de prévention contre cet empoisonnement domestique sera lancée dans le courant du mois d'octobre.