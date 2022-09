Une consultation populaire "illégale" pour désigner la nouvelle fresque Annie Cordy à Laeken : "Clerfayt a failli"

Un Laekenois, opposé à la destruction et au remplacement de la fresque Annie Cordy, a finalement pu obtenir des documents internes à l'administration lui donnant raison.

Nouveaux éléments dans la saga laekenoise de la fresque Annie Cordy. Un des riverains opposés au projet d'abattage de la fresque, et porte-parole des "Amis du Parvis de Laeken", monte une nouvelle fois au créneau à la réception de certains documents mettant à mal le processus participatif de la Ville de Bruxelles.

©D.R.

Un petit rappel s'impose. Les autorités bruxelloises entendent détruire la fresque d'Annie Cordy peinte sur le mur d'une vieille bâtisse située à côté de l'ancienne gare laekenoise avec vue sur l'Église Notre-Dame de Laeken. Une décision justifiée par la présence d'amiante et nécessaire pour réaliser le projet de réaménagement du parc ainsi que la création d'une vaste serre urbaine, pour laquelle le permis vient d'être accordé. Voulant conserver un hommage à la défunte chanteuse, la Ville de Bruxelles a lancé, fin de l'année dernière, une consultation pour désigner la nouvelle œuvre pour le site.

©D.R.

Des documents finalement dévoilés

Plusieurs riverains, demandant le maintien de l'actuelle fresque et l'abandon du projet de serre, se sont rapidement opposés au concours, jugé illégal. Plusieurs recours ont été introduits, dont un auprès du ministère des Pouvoirs locaux de Bernard Clerfayt (Défi). "J'ai dénoncé l'absence de base légale pour ce referendum ouvert au monde entier, et auquel les riverains seniors non numérisés ne pouvaient pas participer", nous rappelle Cédric Dartois.

©D.R.

Un recours resté lettre morte… jusqu'à cette rentrée ! Le coriace riverain, étonné de ne pas avoir de réponse, a en effet demandé à la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) toutes les pièces de son dossier, et il les a obtenues. "Quand j'ai lu cela, j'ai souri", confie le Laekenois.

Un vote "en dehors de tout cadre légal"

Dans une note de l'administration Bruxelles Pouvoirs Locaux au ministre de tutelle Défi, une fonctionnaire donne raison au riverain : "la consultation populaire en cours actuellement est illégale puisqu'organisée en dehors de tout cadre légal". La fonctionnaire pointe notamment "l'absence de délibération d'un organe délibérant", à savoir le conseil ou le collège communal, ainsi que l'absence de "cadre légal" tel que défini dans la loi communale.

Une lettre à l'attention de la Ville de Bruxelles a été prérédigée pour demander l'annulation du processus. Une lettre qui n'a finalement pas été envoyée par le ministre Clerfayt. La consultation s'est déroulée sans encombre et l'œuvre colorée d'Amandine Levy ayant pour thème Tata Yoyo a été sélectionnée.

"Clerfayt a failli. Ce vote est illégal. Clerfayt n'a pas agi et a clairement mis le dossier de côté", dénonce le riverain, qui juge "grotesque" cette situation et estime avoir pu "apporter la transparence dans ce dossier de copinage". Une nouvelle procédure a dès lors été introduite auprès du Conseil d'État.

Contacté à plusieurs reprises, le cabinet du ministre Clerfayt n'a pas donné suite à nos appels.