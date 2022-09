Bientôt, une place en hommage à Mounia Ouyahia, tuée en pleine rue à Evere en 2021

Hier soir, le conseil communal d’Evera a validé la nomination d’une place Mounia Ouyahia à hauteur du rond-point au croisement de l’avenue du Cimetière de Bruxelles et l’avenue Franz Guillaume.

Le projet de la place Mounia Ouyahia a franchi une étape, hier soir, en conseil communal d'Evere. Les élus ont validé la nomination d'une place Mounia Ouyahia à hauteur du rond-point au croisement de l'avenue du Cimetière de Bruxelles et l'avenue Franz Guillaume. Soit à proximité du lieu où Mounia Ouyahia a été assassinée à Evere le 30 mai 2021.

"Après le drame, nous avons proposé à la famille de la victime de faire quelque chose afin que ce genre d'acte ne soit pas oublié. Pour nous, la meilleure façon était de lui dédier un espace public", commente le bourgmestre d'Evere Ridouane Chahid (PS). "Pourquoi sur les lieux du drame ? Pour que chacun puisse se rappeler ce qui s'est passé à cet endroit-là. La famille a accepté tout de suite."

Le vote, lancé à l'initiative du bourgmestre et de l'échevine de la Solidarité entre les peuples Véronique Levieux (PS) a validé la demande provisoire. La commune va maintenant entamer les démarches administratives nécessaires à la nouvelle nomination du rond-point. Puis le point reviendra en conseil communal pour une validation définitive. Une artiste réalisera une oeuvre dédiée à toutes les victimes de féminicide et survivantes des actes des violences, qui sera placée sur la place tandis que l'oeuvre d'art actuellement installée sur le rond-point (une moule géante) sera déplacée. Ceci fait, elle organisera un hommage officiel avec les membres de la famille, les amis et les riverains.

Agressée au couteau alors qu'elle promenait son bébé en poussette

Pour mémoire, Mounia Ouyahia a été agressée alors qu'elle promenait son bébé en poussette, au croisement de la rue des Deux Maisons et de l'avenue du Cimetière de Bruxelles à Evere, le 30 mai dernier, vers 19h40. Elle a reçu des coups au moyen d'un objet tranchant au niveau du cou et est décédée à l'hôpital des suites de ses blessures. Un homme a été interpellé, après que ses collègues l'ont reconnu comme le potentiel auteur du meurtre. Il est apparu que, quelques jours avant les faits, il avait déjà été interpellé dans la rue de Brabant à Schaerbeek pour avoir menacé un passant avec un couteau. Mounia Ouyahia était âgée de 36 ans et était mère de trois enfants.