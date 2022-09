Kevin le Forain, Chez Charlotteke, C'était au temps... Trois pièces mettent Bruxelles à l'honneur au théâtre Le Four Rire

Envie de vous fendre la pêche en bruxellois ? Le festival Made in Bruxelles au théâtre Le Fou Rire, avenue des Grenadiers à Ixelles, démarre justement une série de pièces et représentations dès ce vendredi soir. Trois pièces jouées par des artistes bruxellois pur jus et une "volonté de promouvoir, faire découvrir et mettre en avant le folklore et la culture bruxelloise" : Kevin le Forain, Chez Charlotteke et C'était au temps..

Kevin le Forain vous plongera dans un one-man-show à la fois intime, personnel et très bruxellois. Il causera, forcément, de foot, de rire et d'esprit forain. Rendez-vous le 30 septembre et le 1er octobre. 25€ / Sénior : 22€ / Etudiant/enfant/sans-emploi : 12.5€.

Chez Chalotteke vous plongera dans un caberdouche plus bruxellois que ça tu meurs en pleine nuit de tempête, un soir de Noël. Coincés dans leur bistrot, les acteurs dévoileront leurs secrets les plus intimes, en brusseleir bien sûr ! Cette nouvelle comédie dramatique bruxelloise se jouera les 8, 14 et 15 octobre à 20h15 et les 9 et 16 octobre 2022 à 17h. 30€ / Sénior : 27€ / Etudiant/enfant/sans-emploi : 15€.

Enfin, l'hommage au grand Jacques Brel était inévitable. Huit comédiens également chanteurs et musiciens redonneront vie aux personnages les plus emblématiques de l'univers du grand Jacques. Jef, Madeleine, Mathilde, Eugène et Sancho prennent ainsi vie au bistrot Chez Eugène, face à l'arrêt du tram 33 pour une commémoration très bruxelloise, en rire et en chansons, du plus grand chanteur francophone de Belgique. Les 21 et 22 octobre à 20h15. 34€ / Sénior : 30€ / Etudiant/enfant/sans-emploi : 17€.

Certaines dates sont plus remplies que d'autres mais il en reste pour chaque spectacle. Le pass pour les trois spectacles est au prix de 65 euros. Toutes les infos et réservations sur www.fourire.be.