Nuit Blanche, Eat Brussels, Biennale Néoclassique, Remco…: ce week-end à Bruxelles, 12 sorties familiales «excrément» intéressantes

Bruxelles fait la nuit blanche ce samedi au pied de ses tours. Et délivre aussi les secrets de son… tube digestif. Le vôtre sera d’ailleurs régalé par les chefs bruxellois et la bière la plus fameuse de la capitale. Sans oublier les brocantes, visites, promenades, spectacles et… la fête à Remco.

Tirage de maillot à la Nuit Blanche

Vous aimez le foot ? Alors oubliez le Qatar, la compète, les dollars et la corruption: concentrez-vous sur le geste. Mais pas le beau ! Non, le mauvais geste par excellence: le tirage de maillot. C’est sur cette faute typique des pelouses que les artistes réunis ce samedi au parc Fontainas basent leur interprétation du sport roi. " Ils en atténuent le caractère compétitif et brutal pour parvenir à quelque chose de nouveau "… Cette intrigante proposition fait partie de la dizaine de spectacles et installations qui tiendront éveillés les visiteurs de la Nuit Blanche ce 1er octobre. Pour son retour, l’événement culturel

rebaptisé par un cryptique " Art + People by nuitblanche "

(on aimait mieux l’ancien nom) se veut "plus intime". Vous y chercherez des objets perdus dans le quartier Anneessens, danserez dans les tours des 5 blocs, vous plaindrez au bureau des colères, encouragerez des joueuses de basket, assisterez à une séance de muscu au Rempart des Moines, écouterez des chansons d’amour à la Tour à Plombs, et mangerez même quelques pâtes sur la place de Ninove.

+ " Art + People by nuitblanche ", ce samedi 1er octobre dans le quartier Anneessens, place Fontainas au MAD. Carte des performances et installation en ligne. Gratuit.

Visite « excrément » intéressante

Un petit rat en tutu: quoi de plus normal ? Et quand ce petit rat exhibe pelage soyeux et queue frétillante, l’image est encore plus parlante. L’animal bien bruxellois est la mascotte toute trouvée de la Journée des Familles au Musée des Égouts. Ce samedi 1er octobre, embarquez donc pour une plongée dans les intestins de notre ville et découvrez tous les secrets, parfois nauséabonds, du tube digestif de Bruxelles. À la lampe de poche, vous suivrez des conteurs dans le musée plongé dans le noir, à la rencontre des rongeurs et des poissons. Mais des créatures plus insolites font également leur nid à la porte d’Anderlecht ce week-end… Comme ces acrobates qui initieront les jeunes au parkour. De quoi échapper même aux rats les plus rapides.

+ " Family Day au Musée des égouts ", ce samedi 1er octobre aux Pavillons d’Octroi de la Porte d’Anderlecht à 1000 Bruxelles, gratuit, réservation souhaitée via la plateforme en ligne.

4 Zinnebir pour le prix d’une

Sans elle, Bruxelles n'aurait sans doute pas connu la révolution brassicole qu'elle vit aujourd'hui. Ou en tout cas pas de la même façon. La Zinnebir, bière qui a remis l'amertume sur les palais des Bruxellois, fête ses 20 ans en 2022. Outre une belle étiquette anniversaire, la Brasserie de la Senne lui offre une soirée à sa juste démesure ce samedi 1er octobre. Son bar de Tour & Taxi fait ainsi couler non pas 1, mais 4 Zinnebir différentes dans ses pompes. Outre la Zinne que vous connaissez, les fondateurs Yvan De Baets et Bernard Leboucq ont recréé leur bébé avec les copains brasseurs chez qui ils ont produit à leurs débuts. Ou qu'ils ont formés. C'est ainsi qu'on goûtera avidement les recettes collaboratives avec De Ranke, Thiriez et La Mule. Outre le bar, des visites des installations, des foodtrucks, des concerts et DJ sets sont prévus jusqu'aux petites heures. On en reprend pour 20 ans ?

+ LIRE AUSSI | La Zinnebir a 20 ans : 5 choses que vous ignorez peut-être sur l’amère bière fondatrice de la Brasserie de La Senne

+ "Zinnefest pour les 20 ans de la Zinnebir ", ce samedi 1er octobre dès 12h à la Brasserie de la Senne, drève Anna Boch 19-21 à 1000 Bruxelles (Tour & Taxis).

Mangez 100% bruxellois

Tout ce que Bruxelles compte de bonnes tables et de chefs vedettes dresse le banquet ce week-end à la Gare Maritime. Pour le retour du Eat Festival s’attablent

60 " artisans de la gastronomie "

. On ne goûtera pas uniquement au travail des toqués, mais aussi des pâtissiers, fromagers ou brasseurs. Au menu: cocktail à la Cantillon et pensées, panna cotta au Comté, une glace au sésame noir et grué de cacao, une mousse fleur d’oranger, un ceviche de dorade, du bleu à la kriek, des légumes anderlechtois ou un américain-frites végétal. Plusieurs nouveautés épicent cette édition: un concours du "Premier fromager de Belgique", un marché de producteurs locaux, un bar à cocktail et un bar à bières bruxelloises. Attention: tous les restos ne seront pas présents chaque jour. Ne vous trompez donc pas si vous venez pour l’un ou pour l’autre.

+ " Eat Brussels ", jusqu’au 2 octobre 2022 à la Gare Maritime de Tour & Taxi, entrée 10€ pour 4 jours, plat 8€, bière et vin 4€.

Bruxelles la néoclassique

Bruxelles, ce n’est pas qu’une Grand-Place gothique et les arborescences d’Horta. Ainsi, l’urbanisation de la capitale entre XVIIIe et XIXe siècle a vu Bruxelles accueillir de nombreux édifices néoclassiques. On s’en rendra compte du 1er au 9 octobre pour la 2e édition de la Biennale Néoclassique. Palais de Charles de Lorraine, grand hospice, chapelle royale (1er week-end) ou Château Duden, Stanhope Hotel, École Royale Militaire, pavillon Malibran (2e week-end) s’ouvrent ainsi à vos pas. Des promenades sont aussi au programme: cimetière de Laeken en famille, cimetière d’Ixelles, parc de Bruxelles, abbayes et château néoclassiques à vélo, centre de Bruxelles ou vallée du Maelbeek. Des incursions dans un patrimoine méconnu, et souvent inaccessible en temps normal.

+ " Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) ", les week-ends du 1er et 2 octobre et du 8 au 9 octobre, visites d’intérieurs et promenades guidées, réservation en ligne

Et aussi: brocantes, skate et vieilles bagnoles

C'est un gros week-end de brocantes qui vous attend à Bruxelles. Samedi 1er octobre, rendez-vous dans le quartier Montgomery-Gribaumont (Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert, 8h-20h) où 800 exposants sont attendus en plus de clowns, géants, châteaux gonflables, DJ et géants. Très prisée aussi, la grande brocante de l'Altitude Cent (Forest, dimanche 2 octobre) où 600 vendeurs se répandront en étoile autour de l'église. Enfin, la brocante d'automne Houba Heizel (Laeken, samedi 1er et dimanche 2 octobre) rameute 500 échoppes à Laeken, depuis le parc Clémentine Jusqu'au Stade Roi Baudouin.



La Maison des Cultures de Saint-Gilles ouvre sa saison

ce vendredi 30 septembre avec sa "

Fête Maison

". Pour les plus petits, deux contes revisités en théâtre d’objets. En soirée: concert réunissant artistes valides et porteurs de handicap. À voir aussi: l’expo photo" So Far So Good " sur l’accueil des migrants. Le programme (dès 18h) est prévu en extérieur, rue de Belgrade, mais se repliera au sec si la météo fait des caprices.

Amateurs de belles mécaniques ? Rendez-vous à Evere ce samedi 1er octobre pour une parade de voitures ancêtres . Celles-ci braveront (légalement) la LEZ bruxelloise pour animer les quartiers commerçants. Expo des véhicules dès 11h30 devant la Maison Communale et départ vers 14h pour une promenade qui mènera au cimetière de Bruxelles à 15h30 pour une photo finale.

Genoux et coudes risquent d'en prendre un coup ce samedi 1er octobre au Byrrrh & Skate, le skatepark de la Petite Île à Anderlecht. Les filles à roulettes de BX'elles y invitent les skateurs de tous âges pour une journée de concours. Avec à 14h30 un "kids challenge" destiné aux enfants débutants. Ensuite, les tricks sur les rampes et bowls s'enchaîneront sur fond de concerts jusqu'à 21h.

Enfin, on s’en voudrait d’oublier

l’hommage festif à Remco Evenepoel

qui s’organise ce dimanche 2 octobre depuis la périphérie. Le natif de Schepdael est fêté dans sa commune de Dilbeek (rendez-vous dès 12h au Westrand) avant de prendre la tête (en voiture) d’un cortège cycliste qui mènera le champion du monde de cyclisme sur la Grand-Place de Bruxelles. Il lèvera les bras au balcon de l’Hôtel de Ville vers 15h30.