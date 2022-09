Saint-Josse à la chasse aux Airbnb non conformes

On vous l'annonçait ce jeudi dans nos colonnes, la Région entend durcir les sanctions des hébergements touristiques non conformes, avec des amendes jusqu'à 80 000 euros. Récemment, la commune de Saint-Josse a fait fermer un Airbnb qui n'était pas en règle et qui accueillait des fêtes de… 40 personnes. Le bourgmestre de la plus petite commune de Belgique s'estime "victime de son emplacement" et affirme "ne rien lâcher contre ces situations absolument insupportables."

Au-delà de cela, Emir Kir cible la plateforme d'hébergement touristique qu'il estime nocive au vu de la situation du logement à Bruxelles. "Dans un second temps, c'est aussi une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des hôtels, vu que ces logements n'embauchent personne." Et de souligner les nuisances, avec "de nombreuses fêtes illégales".

Appuyé par la Région

Dans un communiqué, le bourgmestre répète. "Nous avons pris des arrêtés pour faire cesser ces activités qui nuisent à la tranquillité de nos quartiers et aujourd'hui, la Région ordonne également la cessation immédiate des activités touristiques dans ce bâtiment. Puisque les hébergements touristiques sont autorisés sous certaines conditions par la Région et que tous ne sont pas à mettre dans la même catégorie, nous serons fermes avec ceux qui ne respectent ni la loi ni leurs voisins."

Une procédure qui pourrait être plus sévère à l’avenir, une fois l’avant-projet d’ordonnance passé.