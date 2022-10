Deux mois dédiés à la recherche d'emploi à Woluwe-Saint-Lambert

Durant deux mois, la commune de Woluwe-Saint-Lambert organise une foule d'activités, rencontres, ateliers, séances d'informations dédiées à la recherche d'emploi. L'événement, qui débute ce lundi 2 octobre, se tient dans trois lieux distincts : la Maison de l'Emploi, l'hôtel communal et le château Malou. Chaque jour durant deux mois, un événement dédié à la recherche d'emploi sera organisé.

"Il s'agit de deux mois très importants pour les demandeurs d'emploi woluwéens et bruxellois. L'idée est de bien les préparer durant le parcours vers l'emploi et d'ensuite les inviter à rencontrer les employeurs lors de la journée de l'emploi, organisée deux semaines plus tard. Chaque année, ce sont environ 30 à 40 personnes qui trouvent un travail via ce programme", explique l'échevin de l'Emploi Eric Bott (Défi).

La journée de l'emploi se tiendra le mardi 8 novembre de 13h30 à 16h30 à Wolubilis. Une trentaine d'employeurs présents sur le territoire communal accueilleront le public. Parmi eux : les cliniques universitaires Saint-Luc, la police, la STIB, Sibelga, le Shopping de Woluwe, Vivaqua, l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert, le CPAS de la commune, Colruyt, Match, Maison Dandoy, Securitas, Daoust, la Défense, Aspria,etc.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance des offres d’emploi la veille de la journée de l’emploi, soit le lundi 7 novembre de 10h30 à 15h, toujours à Wolubilis. Cela permettra aux demandeurs d’emploi de mieux se préparer en vue des différents entretiens prévus le lendemain.

Plus d'informations sur le site dynamic-emploi.be/fr/parcours-vers-lemploi-2022. Infos via le02/761.27.63etemploi@woluwe1200.be