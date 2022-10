Le Kenyan Dominic Mibei gagne le marathon de Bruxelles en 2 heures 14 minutes et 13 secondes

Nuit Blanche, Eat Brussels, Biennale Néoclassique, Remco…: ce week-end à Bruxelles, 12 sorties familiales «excrément» intéressantes

Bruxelles fait la nuit blanche ce samedi au pied de ses tours. Et délivre aussi les secrets de son… tube digestif. Le vôtre sera d’ailleurs régalé par les chefs bruxellois et la bière la plus fameuse de la capitale. Sans oublier les brocantes, visites, promenades, spectacles et… la fête à Remco.