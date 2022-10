Recylart accueille "Fat", un festival pour lutter contre la grossophobie

Pendant quatre jours en octobre, le Recylart à Bruxelles accueillera le festival "Fat" autour de la grosseur. L'objectif est de lutter contre la grossophobie et de créer des espaces de réflexion pour penser la grosseur de manière plus positive. Les 7 et 8 octobre, ainsi que les 13 et 14 octobre, l'association de lutte contre la grossophobie Fat Friendly et la collective Dis mon nom investiront le Recyclart en proposant diverses activités mettant en avant les personnes grosses.

"Les corps gros sont clairement considérés comme repoussants, loin des normes de beauté. Ils sont aussi constamment pathologisés. On a l'idée qu'un corps gros est forcément malade, par essence", dénonce Pelphine, membre de l'association FatFriendly. "Nous on veut sortir de la pathologisation", avance-t-elle. Une conférence autour de la santé et de la grosseur sera d'ailleurs organisée le dernier jour du festival, le 14 octobre.

Ce jour-là sera aussi l'occasion de lancer l'outil collaboratif développé par Fat Friendly : une cartographie de l'accessibilité des espaces publics aux personnes grosses. "Plein de lieux nous sont inaccessibles", avec par exemple des chaises qui ne sont pas adaptées, explique Pelphine.

Au programme, figurent des groupes de parole - uniquement dédiés aux personnes grosses - mais aussi une session de dessin de modèle vivante grosse le 7 octobre, une soirée musicale le 8 octobre ne mettant en scène que des artistes féminines grosses - dont Barbara Butch -, des conférences, un show de drag grosses...

Mis à part les groupes de parole, l'ensemble des activités est accessible à toutes et tous. La soirée musicale est soumise au tarif de 10 euros tandis que les autres activités sont ouvertes à un "tarif libre et conscient" ou gratuit.