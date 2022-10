Dix-neuf écoles bruxelloises verdurisent leurs cours de récré

Dix-neuf écoles bruxelloises ont présenté lundi, sur le site de Bruxelles-Environnement, leur projet de végétalisation de cour de récréation à l'occasion de l' "Opération Ré-création", en présence notamment d'Alain Maron, ministre bruxellois de l'Environnement et de la Transition climatique.

"Opération Ré-création" est un projet participatif d'aménagement des cours d'école impliquant notamment élèves, enseignants, parents, écologues et architectes. L'objectif est de "faire de nos cours de récréation des oasis de verdure au coeur de la ville, au bénéfice des écoles, de leur quartier et de la biodiversité et d'une meilleure résilience aux effets du changement climatique", explique Alain Maron.

Cette action concerne dix-neuf écoles bruxelloises et un total de 43.092 mètres carrés à désimperméabiliser et/ou à végétaliser. Un subside de près de 300.000 euros a été alloué à chaque établissement scolaire où les travaux débuteront dès 2023.

"Ces projets sont exemplaires dans la nécessaire sensibilisation des enfants au contact avec la nature", affirme Julien Ruelle, chef de service Développement Nature chez Bruxelles-Environnement. "De plus, ceux-ci sont réplicables à d'autres types de bâtiments publics ou privés", poursuit-il.