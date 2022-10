Intoxication au monoxyde de carbone dans un appartement à Schaerbeek : l’occupante transférée à l’hôpital

L'état de la victime de l'intoxication au CO n'est pas inquiétant. Les pompiers rappellent les bons gestes pour éviter les drames.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un malaise ce dimanche soir, chaussée de Haecht à Schaerbeek, aux alentours de 23 h 15. Lorsque les secours sont entrés dans l’appartement, leurs détecteurs de monoxyde de carbone (CO) se sont déclenchés. Les pompiers ont rapidement demandé des renforts médicaux et ont aéré l’appartement.

L’occupante, d’une vingtaine d’années, a été évacuée et transférée à l’hôpital. Son état n’était pas inquiétant selon les secours. L’empoisonnement était dû à un mauvais fonctionnement de la chaudière à gaz.

Les pompiers de Bruxelles appellent à la vigilance en cette période de chauffe qui amène "malheureusement dans son sillage son lot d'incidents liés au CO." Les secours rappellent l'importance d'utiliser un appareil conforme, installé par un technicien agréé et entretenu régulièrement. L'aération des logements est aussi essentielle ainsi que l'installation d'un détecteur CO.