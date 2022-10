Passé colonial : Le square Lumumba devrait se trouver place du Trône

Le PTB voudrait donner au premier Premier ministre du Congo, Patrice Emery Lumumba, un lieu plus en vue à Bruxelles que le square qui lui est dédié, porte de Namur.

A ses yeux, la place du Trône toute proche serait la plus indiquée. "Il y a un endroit tout trouvé: la place du Trône. On pourrait rebaptiser la place et y mettre une nouvelle statue à la place de la statue équestre de Léopold II", a expliqué lundi le député Marco Van Hees au cours d'une séance de la commission de la Chambre qui se penche sur le passé colonial de la Belgique.

La Ville de Bruxelles a inauguré en juin 2018 le square, lieu mal défini partageant une esplanade en bordure de la petite ceinture avec le square du Bastion. A un jet de pierre, se trouve la place du Trône, à l'arrière du Palais royal où se dresse la statue du roi colonisateur, qui porte les stigmates des actions dont elle a régulièrement été la cible. Aux yeux des communistes, cette place pourrait prendre le nom du Premier ministre congolais, assassiné en 1961. Si le rôle exact joué par certaines autorités belges demeure trouble, il est établi que la Belgique a contribué à son éviction et porte à tout le moins, selon une commission d'enquête, une "responsabilité morale" dans sa fin tragique.

Les représentations de Léopold II dans l'espace public alimentent le débat public depuis des années. Récemment, un groupe de travail mis en place par le gouvernement bruxellois a recommandé de dissimuler la statue du deuxième roi des Belges ou de la retirer de son socle... en sachant que ce dernier appartient à la Ville de Bruxelles et la statue à l'Etat fédéral.

La commission qui se penche sur le passé colonial de la Belgique a commencé lundi le volet politique de ses travaux après de nombreuses auditions à Bruxelles et dans les anciennes colonies. Un échange de vues a eu lieu sur plusieurs thèmes, dont les travaux de la commission d'enquête Lumumba qui, vingt ans plus tard, ne font toujours pas l'unanimité. Le 17 octobre, un autre échange est prévu sur la question des responsabilités de la Belgique pour la politique coloniale qu'elle a menée et d'éventuelles réparations.