Bruxelles est Anderlecht, unies pour les refuges, récoltent une tonne de nourriture

Une tonne de nourriture dont 500 kilos de croquettes pour chien et 200 kilos pour chat. C'est la moisson récoltée par les communes d'Anderlecht et de Bruxelles. Du 19 septembre au 2 octobre, les deux communes ont mené une campagne de collecte de dons. Ce mardi, elles ont remis symboliquement le fruit des dons aux ASBL et refuges bruxellois Help Animals, Veeweyde, La Ligue royale belge pour la Protection des oiseaux, La Croix Bleue, Every’Cat, Chats Libres et Cat Rescue.



Pour l'occasion, le plus célèbre ketje de Bruxelles avait enfilé les couleurs d'Anderlecht : un costume confectionné par le tailleur officiel du Manneken-Pis



©DR.

Fabrizio Follacchio, directeur de l'ASBL Help Animals, se réjouit de cette action vu la situation actuelle : "le nombre de chats, de chiens, d'équidés et d'animaux de ferme qui nous ont été confiés a augmenté au-delà de nos capacités maximales. Nos refuges débordent. Toute aide est la bienvenue pour subvenir aux besoins de nos pensionnaires, tant de la part des administrations communales que des citoyens." Fabrizio Follacchio, directeur de l'ASBL Help Animals, se réjouit de cette action vu la situation actuelle :