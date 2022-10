Leonidas va quitter Anderlecht pour regrouper ses activités à Nivelles-Nord

Leonidas va construire une nouvelle usine et regrouper ses activités dans la zone industrielle de Nivelles-Nord, sur un site de 30.000 m2, a annoncé mardi l'entreprise. Le transfert des activités dans la nouvelle usine débutera en été 2024, pour autant que le permis de construire et les différentes phases de la construction soient en ligne avec les prévisions, précise le chocolatier. Le pôle R&D sera particulièrement renforcé, ajoute l'entreprise, avec près de 1.000 m2 dédiés aux différents laboratoires et lignes pilotes.

La Région bruxelloise a pourtant fait beaucoup pour garder l'entreprise sur son territoire. Quatre sites avaient été proposés : le site Darwin (Citydev) rue de la Technologie à Ganshoren, le site de Bruxelles X (bpos) boulevard Industriel à Anderlecht, Schaerbeek Formation ainsi qu'une autre acquisition de Citydev du côté de Haren. Ils ont été jugés soit trop petit, soit pas dans le bon timing. Sans oublier le fait que le prix du foncier en région bruxelloise est bien plus élevé qu'ailleurs en Wallonie.