La députée et échevine de Koekelberg Véronique Lefrancq quitte Les Engagés

L'échevine de Koekelberg et députée bruxelloise Véronique Lefrancq quitte Les Engagés, a-t-elle annoncé ce matin sur les réseaux sociaux et dans un communiqué. "Aujourd'hui, une page se tourne, j'ai décidé de quitter Les Engagés. Depuis la création du mouvement, je me sens orpheline politiquement parlant. J'ai besoin d'une idendité et de marqueurs que je retrouve plus", explique celle qui a commencé sa carrière politique dans les pas de Joëlle Milquet lorsqu'elle était à la Ville de Bruxelles.

"Avec le respect que j'ai pour mes compagnons de parcours (...) je me dois d'être en phase avec mes valeurs. Le mouvement des Engagés a décidé de se tenir en dehors du projet humaniste et de donner une nouvelle identité. Je respecte bien évidemment le processus et les choix effectués par les convaincus mais ce n'est pas mon choix. Pour porter un projet de solidarité et de générosité, il faut pouvoir l'incarner."

Véronique Lefrancq terminera son mandat de députée au parlement bruxellois comme indépendante. Idem pour son poste d'échevine en charge de l'Enseignement francophone, de la Propreté publique, de l'Égalité des chances, de la Petite enfance, des Seniors et des Cultes à Koekelberg.

Puis elle prendra très certainement sa carte du Parti socialiste en vue du scrutin de 2024, parie-t-on chez certains Engagés.