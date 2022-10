Un refuge bruxellois en péril : "on aide pendant 30 ans et on se prend une claque"

"Quand on a ouvert il y a trente ans, l'espace était largement suffisant. Aujourd'hui, les normes ont changé. On doit pouvoir séparer les chats qui arrivent et qui sont en quarantaine des autres." En 2021, le Wahf devait renouveler son agrément, comme tous les dix ans.

Ce refuge qui concentrait "trente ans d'expertise et d'expérience pour les chiens mais surtout les chats", a perdu l'autorisation de les accueillir. Aujourd'hui, les bénévoles ne peuvent s'occuper que des petits animaux, principalement des lapins.

"Bernard Clerfayt devra répondre"

Michelle Mommer, qui gère ce refuge schaerbeekois, ne décolère pas contre la Région et le ministre du Bien-être animal Bernard Clerfayt (Défi). "La situation des chats est atroce à Bruxelles. Tous les centres sont pleins et on ferme des petites structures. On s'occupait de 400 à 800 chats par an avant 2021." Michelle comprend l'existence de normes, "de plus en plus restrictives", mais aurait espéré une compensation de la Région. "Si on a des locaux trop petits, aidez-nous à en trouver des plus grands. En nous retirant notre agrément, ce sont finalement les chats qui sont perdants."

Des finances catastrophiques

Aujourd'hui, Michelle compte les derniers euros qu'il reste à l'ASBL. "Le problème des petits animaux, c'est qu'il y a très peu d'adoptions. Depuis que l'on a perdu les autorisations en mai 2021 et que nous ne faisons que de petits animaux, on a dû en faire adopter 10. Beaucoup restent ici plus d'un an. Et avec le Covid, tout le monde a voulu avoir sa peluche et a pris un petit animal sans trop réfléchir. On les retrouve tous aujourd'hui dans les centres saturés. On en entend moins parler parce que les lapins abandonnés font le bonheur des renards. Mais beaucoup de gens nous en apportent. Avec les chats, au moins, on récupérait plus facilement de l'argent pour subsister."

D'ordinaire plus ou moins à l'équilibre, le bilan comptable de l'ASBL est désastreux pour l'année passée. "On tournait entre +1 000 € et -2 000 €. En 2021, on est tombé à -17 000 €."

Et la crise actuelle n'épargne pas les centres. "On a une facture d'énergie qui augmente, un précompte immobilier de plus de 2 000 euros" mais, surtout, des dons qui se tarissent. "On a perdu énormément de donateurs historiques et on vit sur fonds propres. On a donc besoin d'aide." Michelle vient de relancer un appel aux dons.

La banque lâche l’affaire

Cerise sur le gâteau des mauvaises nouvelles : en juin 2022, la banque demande à l'ASBL de retirer l'argent des comptes pour pouvoir les fermer. "Un directeur d'agence chez ING nous explique que c'est une politique générale qui vise les personnes morales. Elles sont considérées comme des clients 'risqués' et potentiellement des couvertures pour du blanchiment d'argent." Belfius et KBC ont refusé d'héberger le compte de l'ASBL. "Si ça nous arrive à nous, ça arrivera sûrement à d'autres… J'ai un compte passerelle pour l'argent de l'ASBL en attendant qu'une banque nous accepte."