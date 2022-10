Des peines de 30 mois et 3 ans par défaut pour des vols commis sur des chantiers

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi par défaut deux ressortissants polonais à des peines de trente mois et trois ans de prison pour deux vols commis sur des chantiers de construction. Un des deux hommes a pu être interpellé durant l'enquête et a fait des aveux avant d'être remis en liberté et de disparaître dans la nature. Son complice bien qu'identifié n'a jamais pu être retrouvé.