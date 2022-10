Le Port de Bruxelles : un cœur vert qui bat dans la capitale de l’Europe

Le domaine portuaire bruxellois représente 116 hectares de superficie utile, soit l’équivalent de 150 terrains de football, où sont installées près de 300 entreprises créant près de 9000 emplois (directs et indirects). Le Port de Bruxelles, c’est aussi 23 ponts et deux écluses. En 2021, ce sont 7,1 millions de tonnes qui ont été transportées par la voie d’eau, soit une économie de 664.000 camions dans et autour de Bruxelles. Depuis plusieurs années, une campagne de sensibilisation « ne me jette pas, je ne sais pas nager » a aussi été déployée pour contribuer à responsabiliser la population à la propreté publique dans les environs du canal. Dans le cadre du nouveau contrat de gestion 2021-2025, financé à hauteur de 93,5 millions d’euros, le Port de Bruxelles s’est accordé avec la Région de Bruxelles-Capitale sur de nombreuses missions passionnantes. On fait le point avec Gert Van der Eeken, le nouveau directeur général du Port de Bruxelles. Bienvenue à bord de Bruxelles !

Une transition en marche

Le transport fluvial est le moyen de transport le plus respectueux de l’environnement. « L’objectif est de faire du Port de Bruxelles un acteur majeur de la transition écologique et économique à Bruxelles », nous explique Gert Van der Eeken. « Notre première mission est de favoriser le transport de marchandises par voie d’eau, car c’est plus écologique, jamais embouteillé et permet de diminuer le nombre de camions dans les rues bruxelloises, de 2000/jour ».

« Nous allons aussi agrandir le domaine portuaire et développer de nouveaux services et de nouvelles installations, comme un centre logistique, de nouveaux murs de quai et une caserne de pompiers de 18.000 m². Le canal est aussi un espace récréatif, culturel et sportif. Nous allons donc initier de nouvelles constructions liées à la santé et aux loisirs. Comme le nouveau SK8Port récemment inauguré et de nouvelles pistes cyclables », poursuit Gert Van der Eeken. « Je suis convaincu que le Port de Bruxelles est un cœur qui bat dans et pour la ville, un outil extraordinaire au service du développement économique de la Région ».

Décarbonisation du parc à conteneur

En 2021, sous l'impulsion d'Alain Maron, Ministre bruxellois de la Transition climatique et de l'Environnement, la Région bruxelloise adoptait son ordonnance climat, se fixant ainsi un objectif de réduction de minimum 40 % des gaz à effet de serre en 2030 et la neutralité climatique en 2050. La Région et le Port de Bruxelles concrétisent cette ordonnance en demandant au futur exploitant du terminal à conteneurs de minimiser son impact environnemental. Après avoir décidé, en novembre dernier, de tripler la superficie de ce terminal à conteneurs, le Port de Bruxelles lance à présent un appel à candidats pour son exploitation et le développement de son extension. « Cette extension permettra d'y déployer des activités logistiques à haute valeur ajoutée, en plus d'augmenter sa capacité de transbordement. L'octroi de cette nouvelle concession est assorti de critères de durabilité sans précédent afin d'amplifier le report modal de la route vers la voie d'eau et ainsi réduire les émissions bruxelloises de gaz à effet de serre ».

Logistique durable

Le Port est également un facilitateur de la logistique durable notamment pour le secteur de la construction lié aux chantiers : des déblais de démolition, des matériaux palettisés et autres transports d'exception peuvent y être amenés ou déchargés. Le recyclage des matériaux et la construction durable et circulaire y sont au programme. « Sont également prévus des espaces de stockage proches des entreprises pour diminuer les transports inutiles, ce qui représente une véritable économie d'échelle pour les transporteurs ». Le canal doit aussi être nettoyé et entretenu. « Après le Castor en 2006 et Botia en 2019, le 2 juin 2022, le Port de Bruxelles a aussi mis Damona à l'eau, son troisième nettoyeur. Damona sillonne les 14 kilomètres du canal en Région de Bruxelles-Capitale à la chasse aux déchets qui flottent sur la voie d'eau ». Contrairement à ses prédécesseurs, c'est le premier bateau électrique et zéro émission acquis par le Port de Bruxelles. Chaque année, ce sont entre 200 et 250 m3 de déchets qui sont récupérés par le service de récolte des déchets du Port.

Acteur clé de la transition économique et écologique, le Port de Bruxelles s’inscrit parfaitement dans les objectifs prioritaires du gouvernement bruxellois : mobilité urbaine et transition vers une économie circulaire, plus vertueuse et plus durable. L’année 2021 a battu tous les records pour le Port de Bruxelles, avec une activité inégalée depuis sa création en tant que société régionale.

