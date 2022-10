Déchets sur l'avenue Charles Quint : Bruxelles Propreté n'augmentera pas ses fréquences, "on est dépité", rétorque la commune

"L'agence n'a pas les moyens humains et matériels d'augmenter les fréquences." C'est la réponse de Bruxelles Propreté à la demande des autorités ganshorenoises d'augmenter la fréquence du nettoyage de l'avenue Charles Quint et de l'avenue Broustin, deux axes régionaux et dont la gestion des déchets et la propreté sont l'apanage de la Région, et pas de la commune. De quoi faire bondir l'échevin Stéphane Obeid (MR), en charge de la Propreté. "Une fois de plus, une fin de non-recevoir. On est dépité. On ne sait plus quoi faire."

Le libéral nous assure avoir demandé à maintes reprises à l'agence d'améliorer le nettoyage de l'avenue Charles Quint, véritable point noir de la commune du nord-ouest."On reçoit énormément de plaintes de citoyens, qui ne font pas la distinction entre voirie régionale et voirie communale. C'est frustrant car les communes n'ont pas la main mise sur le travail des agents de Bruxelles Propreté. On ne peut rien faire, juste les avertir. En attendant, l'avenue Charles Quint, porte d'entrée dans la capitale, offre une triste image de Bruxelles".



Déjà six passages par semaine

Face à ces critiques, l’agence Bruxelles Propreté rétorque :

“on passe sur l’avenue Charles Quint six jours par semaine avec les balayeurs et nous vidangeons les corbeilles sept jours sur sept. Avenue Broustin, les balayeurs passent cinq jours par semaine, idem pour les corbeilles.”

Quant à une augmentation des passages ? “

Ce n’est malheureusement pas possible

”, indique le porte-parole de l’institution, qui indique que le double passage quotidien est “

exceptionnel

” en Région bruxelloise et n’a lieu que sur un nombre très limité de voiries, comme la chaussée d’Ixelles. “

Si on met des équipes Charles Quint, on les retire ailleurs. Or, on doit satisfaire des différentes communes.”

Au total, une vingtaine de P.-V. ont été dressés par l'agence régionale sur l'avenue Charles Quint cette année, et 85 pour l'ensemble de Ganshoren. Face au refus d'augmenter la cadence, l'échevin appelle à un transfert de compétence : "on aimerait avoir la main et on est prêts à reprendre la gestion sur ces voiries. Qu'on nous donne la part des moyens et qu'on gère ça nous-mêmes."

Face au refus d'augmenter la cadence, l'échevin ganshorenois appelle à un transfert de compétence : "On aimerait avoir la main et on est prêts à reprendre la gestion sur ces voiries. Qu'on nous donne la part des moyens et qu'on gère ça nous-mêmes." À Uccle et à Schaerbeek, communes demandent également de pouvoir intervenir sur des axes régionaux considérés comme délaissés. Un transfert de compétence d'ailleurs prévu dans le cade de la sixième réforme de l'État… mais toujours au placard.