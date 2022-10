Accueil Régions Bruxelles Des propos qualifiés d'antisémites au sein de l'ASBL bruxelloise Bravvo, l'Unia ouvre un dossier Dans une réunion concernant la jeunesse, une directrice adjointe a osé une comparaison entre les jeunes des quartiers et la déportation des Juifs pendant la seconde guerre mondiale. Le directeur parle de "propos malheureux", les syndicats réclament une sanction. S. A. ©D.R.

Le service de prévention de la Ville de Bruxelles oeuvre à un Bruxelles plus propre, plus juste, plus sain et serein. Une mission menée à bien grâce à 330 employés et une trentaine de métiers. Mais il arrive que,...