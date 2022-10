Le conseiller communal molenbeekois Hicham Chakir (PS) libéré sous conditions : "mon client a toujours coopéré à l'enquête"

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a ordonné la libération soCus conditions d'Hicham Chakir (PS), a déclaré vendredi l'avocat de ce dernier, Me Karim Sedad. Hicham Chakir, conseiller communal à Molenbeek-Saint-Jean, est suspecté de corruption. Il a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction le 22 septembre. Quatre jours plus tard, la chambre du conseil a décidé de le remettre en liberté provisoire, mais le parquet a fait appel. "Je peux vous dire que mon client a toujours coopéré à l'enquête et que de nombreuses inexactitudes sont apparues ces derniers jours", a déclaré Me Sedad, sans souhaiter faire de commentaire sur la nature des soupçons portés sur Hicham Chakir.

Selon Bruzz, l'élu local a été arrêté à l'aéroport de Bruxelles-National mi-septembre alors qu'il revenait d'un voyage, ce qui est nuancé par son avocat. "Il était en vacances à l'étranger lorsqu'il a été contacté par les enquêteurs. Il a clairement indiqué qu'il était prêt à coopérer et, après être rentré en Belgique, il a informé les enquêteurs de sa présence dans le pays, après quoi il a été privé de sa liberté. Mais pour être clair, il n'a pas été menotté à l'aéroport", a déclaré Me Sedad.

Hicham Chakir a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction le 22 septembre, soupçonné de faits de corruption passive. Le 26 septembre, la chambre du conseil de Bruxelles a ordonné sa libération sous conditions, mais le parquet a fait appel. La chambre des mises en accusation a ensuite confirmé l'ordonnance de la chambre du conseil. Le conseiller communal PS de Molenbeek-Saint-Jean aura passé près de 15 jours en prison.