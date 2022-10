Procès de l'assassinat de Dido à Matonge : "Ils ont sorti des bâtons, des matraques..."

"Ils avaient tous quelque-chose en main, j'en suis certain", a déclaré un témoin direct des faits, vendredi, devant la cour d'assises de Bruxelles, au procès de l'assassinat de Dido à Matonge, en 2019. "Ils ont sorti des bâtons, des matraques...", a-t-il précisé. Tous sauf un, Roger Balaka Wenge, qui est arrivé puis reparti aussitôt, a rectifié ensuite le témoin. Sept hommes, dont un fait défaut, sont accusés devant la cour d'avoir assassiné Dieudonné Boula, surnommé Dido, dans une galerie commerciale du quartier Matonge à Ixelles, le 26 mai 2019.

"Je me trouvais à l'entrée de la galerie avec Dido, Philippe M., Rodriguès M. et deux autres que je ne connaissais pas bien. Deux personnes se sont présentées, Daniel Nsumbu et un autre", a relaté le témoin. "Ils ont dit: "on va discuter" et ils sont allés avec Dido, Rodriguès, Philippe et les autres vers le centre de la galerie. Puis des gens sont arrivés de partout et je n'ai plus compris ce qu'il se passait. Ils ont sorti des bâtons, des matraques... Ils avaient tous quelque-chose en main, j'en suis certain", a-t-il dit.

"J'ai vu le coup de couteau que Daniel Nsumbu a donné à Dido. J'ai vu le couteau partir dans son estomac. Un grand couteau de cuisine. Dido en a pris plein la figure. Ils se sont tous mis à lui tomber dessus. Il n'avait aucune chance. J'ai vu un second coup de couteau, mais je ne sais plus où il a été donné", a expliqué le témoin. Ce dernier a reconnu les six accusés dans le box comme les auteurs de l'agression, confirmant qu'ils étaient tous armés... Sauf un, a-t-il précisé un peu plus tard. Il s'agit de Roger Balaka Wenge. Selon le témoin, cet accusé est arrivé avec les autres mais est parti rapidement, avant la rixe.

Sur question d'une jurée, le témoin a déclaré qu'il ne savait pas si Dido vendait de la drogue dans la galerie. Si la famille de celui-ci a affirmé qu'il vendait bien des stupéfiants, le témoin a répondu qu'il préférait ne pas répondre à ce type de questions "pour ne pas salir la mémoire de Dido".

Dans ce procès, sept hommes sont accusés d'avoir agressé mortellement Dieudonné Boula, surnommé Dido, le 26 mai 2019 vers 18h30, dans une galerie commerciale du quartier Matonge à Ixelles. Les images de caméras de vidéo-surveillance montrent que les accusés sont arrivés en même temps sur les lieux des faits, à bord de deux véhicules. Daniel Nsumbu, Roger Balaka Wenge et Ngimbi Massamba sont ensuite entrés dans la galerie via la chaussée d'Ixelles tandis que Maxime Kacou Koffi, Brito Da Silva, Johan Bofane et Adry Nsumbu-Sengele y sont entrés via le square du Bastion.

Les images montrent également, quelques minutes plus tard, la victime blessée en train de fuir la galerie. Elle est poursuivie par plusieurs accusés, lesquels lui portent des coups. On distingue, ont montré les enquêteurs, que Daniel Nsumbu porte un couteau et une chaussette lestée, que Maxime Kacou Koffi est muni d'une matraque et que Johan Bofane est ganté et porteur d'un revolver.

Dido a reçu deux coups de couteau au niveau du flanc droit et de l'abdomen. Il est décédé à l'hôpital le lendemain des faits.

Vendredi, la présidente de la cour a fait un appel au calme dans la salle d'audience, à la suite de nombreuses manifestations d'opinions dans le public, et à la suite de rumeurs de menaces proférées sur les accusés et sur les membres de la partie civile.