Des Ukrainiens manifestent à Bruxelles contre les résultats des référendums russes

Une cinquantaine de manifestants ukrainiens se sont rassemblés samedi après-midi sur le boulevard du Régent à Bruxelles, devant le bâtiment de la représentation permanente de la Russie auprès de l'Union européenne. Les manifestants et l'organisateur Promote Ukraine ont dénoncé les référendums non reconnus et illégaux organisés par la Russie dans certaines régions ukrainiennes Fin septembre, les autorités russes ont organisé des référendums à Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia sur leur adhésion à la Fédération de Russie. Selon les Russes, les résultats ont plébiscité l'adhésion mais ces référendums ne sont pas reconnus sur la scène internationale.

Ils demandent à la communauté internationale de condamner fermement les référendums et de continuer à reconnaître les régions comme faisant partie du territoire ukrainien. Ils demandent également le renforcement du soutien à l'Ukraine au niveau financier, militaire et humanitaire.