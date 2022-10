Molenbeek : la Maison des droits humains est inaugurée

La Maison des droits humains, qui se veut le nouveau lieu de référence dans la défense des droits humains à Bruxelles, a été officiellement inaugurée vendredi. L'ancien entrepôt, situé à Molenbeek, accueille depuis l'été 2022 les équipes de la Ligue des droits humains (LDH), de la Liga voor mensenrechten (LVM) et du bureau européen de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH).

L'objectif de ces bureaux partagés est de "développer de nouvelles synergies" qui permettront aux trois associations de mieux travailler à la défense et à la promotion des droits fondamentaux. "Cette cohabitation nous renforce et garantit notre indépendance. Nous avons l'ambition de faire de la Maison des droits humains un lieu de référence dans la défense et la promotion de ces droits. Ce sera aussi un lieu de rencontres puisqu'une centaine de défenseurs des droits humains, salariés et bénévoles, s'y croiseront régulièrement", explique Edgar Szoc, président de la Ligue des droits humains. Le nouveau quartier général accueillera également des formations et séminaires à destination du grand public.



L'acquisition du bâtiment, acheté en janvier 2020 par la LDH et son pendant néerlandophone, a été rendue possible par deux campagnes de levée de fonds auxquelles ont participé près de 3.500 citoyens ainsi que de nombreux acteurs publics et privés. D'importants travaux de rénovation et de mise aux normes ont été nécessaires afin de rendre la Maison fonctionnelle.