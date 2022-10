Mohamed Toukabri a rempli les salles lors de ses deux représentations de "The Power (of) The Fragile".

Un danseur bruxellois et sa mère font un tabac sur la scène du festival Dream City à Tunis

Le danseur et chorégraphe bruxellois Mohamed Toukabri et sa mère Mimouna (Latifa) Khamessi ont fait un tabac sur la scène du festival d'art contemporain Dream City, a constaté l'agence Belga dans la capitale tunisienne.

Lors des deux représentations de son spectacle "The Power (of) The Fragile" au festival tunisois Dream City, qui se clôture dimanche à Tunis, Mohamed Toukabri a rempli les salles.

Déjà présentée à Amsterdam, Bruxelles, Gand, Lille, Louvain, Oslo ou Vienne, la chorégraphie a ainsi vécu sa toute première séance en terre africaine.

La prestation a été très applaudie à Tunis. Pour la première fois dans l'histoire de la danse contemporaine tunisienne, un chorégraphe fait monter sa mère sur la scène.

Alors que la sexagénaire n'était pas prédestinée à une carrière artistique, qu'elle ne dispose d'aucune formation en la matière et qu'elle ne présente pas le profil type de la danseuse d'opéra, Mohamed Toukabri l'a invitée à former avec lui un duo inédit, dans un scénario qui parcourt leur existence.

"J'ai d'abord voulu faire plaisir à ma mère, mais également briser les préjugés selon lesquels il faut être mince, beau et jeune pour pouvoir être un bon danseur. Ma mère a 66 ans et est désormais danseuse professionnelle, avec un contrat et un salaire", explique l'artiste belgo-tunisien.

Né en Tunisie, c'est en Belgique que Mohamed Toukabri a débuté son parcours professionnel, épaulé notamment par le chorégraphe anversois Sidi Larbi Cherkaoui.

"Après mes études artistiques à Bruxelles, où je vis depuis maintenant quatorze ans, j'ai obtenu la nationalité belge. Mon spectacle fait aussi écho au bonheur de disposer d'un passeport européen. En tant que citoyen belgo-tunisien, je peux enfin apprécier la libre circulation. Un plaisir que ne connaît pas ma mère, ni beaucoup d'autres artistes…"

Mohamed Toukabri sera en novembre à Anvers puis à Saint-Nicolas, ou encore à Stockholm en décembre. "L'un de mes prochains défis sera celui de me produire sur les scènes francophones belges, dont celles de Wallonie", conclut le danseur et chorégraphe bruxellois.