“Les Engagés font du mimétisme du MR et de l’extrême-droite” : après son éviction, Ahmed El Khannouss annonce la création d'un nouveau mouvement

La Région bruxelloise suspend le règlement-taxe sur les caisses automatiques instauré par la commune de Molenbeek

Parmi les arguments de la tutelle régionale, cette taxe "contrevient aux politiques régionales menées en matière d'harmonisation fiscale, de relance économique et de développement numérique. Et blesse par conséquent l'intérêt général et régional".