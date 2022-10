"Prendre soin de soi-même, sinon on fait des bêtises": après la rue, Michel s'est trouvé un chemin grâce au logement (vidéo)

Michel Francis bénéficie du programme My Way d’Infirmiers de Rue : plus qu’un logement, il en a tiré "ce qui fait du bien"

"Gaëlle, tu vas pas me croire : si je bois une bière ou deux par jour, c’est beaucoup. Ça me dit plus rien."

Michel Francis tend le bras.

"Il tremble pas, regarde !"

L'homme d'une soixantaine d'années prend l'air dans le quartier du Scheutbos, à Molenbeek, où il habite une maison de repos. Ce changement subit, il l'attribue à sa rencontre avec Marie-Antoinette Robert. "Marie a glissé sur le carrelage humide du fumoir." Il pousse la chaise roulante sur les trottoirs cabossés. "À la résidence, on nous surnomme les inséparables."



©Mathieu Golinvaux

Barbe rasée

"Quel changement ! Je suis contente de vous voir aussi bien ! Mais attention : on dit des inséparables que ce sont des oiseaux qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Il ne faut pas vous mettre de côté." Gaëlle Guerrero connaît bien Michel Francis. Travailleuse sociale pour Infirmiers de Rue, elle le rencontre en 2012. Il vit dans la rue, dans le quartier Clemenceau. "Le Lidl, c'était ma chambre à coucher.". À l'époque, les infirmiers bruxellois passent parfois plusieurs heures en maraude avant de tomber sur leur patient. "Tu m'as connu dans un état lamentable. On devrait te donner des médailles. C'était ma faute, j'aurais dû tout arrêter plus tôt, la boisson… Mais maintenant, grâce à Marie… Regarde, j'ai même rasé ma barbe."



Cette transfiguration n’a rien du miracle. Michel Francis fait partie des quelque 50 personnes relogées suivies par le programme My Way (ou "mon chemin") d’Infirmiers de Rue, dont 30 en "suivi intensif". "

On tente de reconstruire un projet de vie, un réseau autour de la personne, avec elle, en accord avec ses aspirations"

, éclaire Koen Van den Broeck, responsable com. Ce travail "

sur le long terme

" dure

"des années et des années

". Gaëlle Guerrero : "

On travaille le bien-être. Pas uniquement les besoins de base. On retrouve du sens, l’estime de soi. On prévient ainsi les risques de rechute, bien réels"

. Michel embraye : "

Prendre soin de soi, se connaître avant de connaître les autres. Sinon on fait des bêtises et on peut en entraîner avec soi sur la mauvaise pente."



©Mathieu Golinvaux



Logement d'abord



Il ne s'agit plus uniquement de "s'occuper", mais de mettre le doigt sur "ce qui fait du bien". Ainsi, l'ancien fleuriste a aidé à la construction de serres dans sa résidence. "On a planté des pensées : ça tombe bien, comme je perds les miennes !"Ménage, vidange des cendriers, ce blagueur "maniaque" et altruiste "met les mains à tout". Marie opine : "Au réfectoire, il débarrasse pour tout le monde !"Pour renforcer cette fibre, Gaëlle a proposé du bénévolat. Michel balaye : "Pas l'temps !"



My Way emploie 5 travailleuses sociales et une gestionnaire locative. Le programme renverse la logique habituelle du traitement du sans-abrisme, où l'urgence des saisons, froid polaire et canicule, font souvent oublier les solutions structurelles. Ce que prône Infirmiers de Rue comme d'autres : logement d'abord. En 2014, Michel Francis bénéficie du programme Housing First bruxellois. Gaëlle Guerrero se souvient : "Une adresse, un endroit où manger et dormir et éventuellement travailler, c'est le début de tout." Les démarches administratives kafkaïennes sont accompagnées par du Johnny. "Gaëlle mettait ça à fond dans la rue. J'étais gêné."



©Mathieu Golinvaux





Mais tout ne va pas de soi. Michel Francis est parachuté dans un nouvel environnement, à Forest. "Nous, on a le choix de notre quartier", souligne Gaëlle Guerrero. "Lui pas." Pas à pas, My Way affine les besoins. "Michel, ce qui lui correspond, c'est de ne pas être seul. C'est pas évident dans notre société individualiste. Alors on a réfléchi avec lui."D'où l'arrivée en mai 2022 dans "cette chouette résidence, qui lui laisse prendre sa place". Poussée par son chevalier-servant, la chaise roulante de Marie remonte la rue en bord de parc. Klaxon. "Hey Michel !" Le fan de rock est connu comme le loup blanc. On cause un peu à l'arrêt de bus. "J'aime bien ce quartier. J'suis tout l'temps dehors." Gaëlle envisage de l'accompagner dans un jardin partagé voisin. "Quand on frappe à la porte d'associations de quartier, on y va sans parler du passé de sans-abri des personnes qu'on suit. Sinon ça reste."Et ça biaise le regard.



Johnny et le bon dieu



Entre virées à la supérette pour le paquet de clopes "le moins cher", coca en terrasse et après-midis au soleil du Scheutbos, Michel "n'a pas le temps"pour les ateliers musicaux. Dans sa chambre, sous les regards punaisés d'Elvis et Johnny, de petits chats et du bon dieu, il lit "des bouquins sur Bruxelles. Pas besoin de voyager ailleurs."

Dès l'aube, il est aux petits oignons pour Marie. "6 mois que tu me supportes, hein ?!", la taquine-t-il en lui posant son sweat sur ses épaules refroidies. "Mais tu es gentil", souffle-t-elle entre deux bouffées de tabac. Gaëlle Guerrero se dit émue. "On dirait que vous avez trouvé votre place, Michel ?"Lui : "Une vie normale. On rigole, on regarde la télé. On avance. Mais on n'oublie pas le passé."





©Mathieu Golinvaux