Un sèche-linge provoque un incendie à Molenbeek : une habitation inhabitable

Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans une maison individuelle de la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean. Il n'y a pas eu de blessés mais la maison est inhabitable à cause de l'incendie, rapportent les pompiers bruxellois.

L'incendie dans la maison de la Waterpasstraat s'est déclaré dimanche soir vers 21 h 40, dans la salle de bains du deuxième étage d’une habitation de la rue du Niveau. À l'arrivée des secours, les occupants, une famille de cinq personnes, s'étaient mis en sécurité. Le feu a été rapidement éteint mais les dégâts sont importants en raison de l'infiltration de l'eau d'extinction. L’habitation est temporairement inhabitable.

L'incendie est d'origine accidentelle et serait dû à un problème de séchoir, ont déclaré les pompiers.

"Nous aimons donner des conseils de prévention pour ce type d'appareil", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Tout d'abord, ne faites jamais fonctionner un sèche-linge lorsque vous n'êtes pas chez vous. Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau inflammable dans les vêtements, comme des mouchoirs en papier. Assurez-vous que le filtre est exempt de poussière et de peluches. S'il s'agit d'un appareil doté d'un tube d'évacuation, nettoyez régulièrement ce tube. Dans le cas d'un appareil équipé d'un condenseur, nettoyez régulièrement le filtre. Et installez un détecteur de fumée dans la maison."