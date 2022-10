8% de Bruxellois(es) se font dépister contre le cancer du sein, Bruxelles s'engage à devenir une "ville rose"

En 2020, 10 596 cancers du sein étaient détectés en Belgique. Il s’agit d’un record mondial alors que Think Pink estime que ce chiffre ne représente que partiellement la vérité, notamment à cause de la pandémie et de nombreuses mammographies reportées. Une situation grave, alors que le pays a les moyens de lutter contre cette maladie funeste pour 10 % des personnes qui la contractent. Plus grave encore, si 52,8 % des Flamandes entre 50 et 69 ans participent à la campagne de dépistage biannuelle remboursée, le chiffre s’effondre ailleurs dans le pays. 8 % à Bruxelles, 4 % en Wallonie.

Et une femme sur trois ne se fait jamais dépister. Pour contrer ces chiffres alarmants, Bruxelles devient la onzième “ville rose” du pays, la deuxième de la région après Uccle. L’objectif : insuffler une large campagne de sensibilisation pour inviter le public concerner à surveiller sa poitrine. Concrètement, ce plan passera par la promotion du dépistage à travers différents outils de communication, la sensibilisation des employés communaux et des citoyens, la promotion de Think-Pink à travers les écoles et bâtiments publics, et l’organisation d’un évènement par an avec Think-Pink.

“Une première étape”

Si la Flandre compte 45 % de femmes particulièrement concernées par le cancer du sein qui vont faire une mammographie gratuite tous les deux ans, c’est grâce à une campagne proactive de rendez-vous automatiques qui n’existe pas dans le reste du pays. Le bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS) concède ne pas avoir le levier pour copier cette méthode. “On pourrait envoyer un toute-boîte, mais c’est surtout de la compétence d’Alain Maron”, ministre bruxellois de la Santé (Ecolo).

Néanmoins, le maïeur bruxellois insiste pour que les femmes aillent se faire dépister. "C'est un diagnostic de vie, pas de mort !" Pour Think-Pink, il s'agit ici d'une "première étape". "L'échelon local est en effet primordial pour pouvoir sensibiliser encore davantage la population à cette maladie qui touche une femme sur huit. Nous avons hâte de pouvoir mettre en place ensemble différents projets."