Le gouvernement bruxellois est également parvenu à trouver un accord budgétaire

Le gouvernement bruxellois a lui aussi conclu mardi son conclave budgétaire en parvenant à un accord sur le budget 2023. L'information a été confirmée par les cabinets du ministre-président Rudi Vervoort (PS) et du ministre du Budget (Sven Gatz (Open Vld). L'accord sera présenté mercredi à la presse.

L'annonce suit de peu celle du gouvernement fédéral.

A Bruxelles, le conclave avait démarré les 27 et 28 septembre derniers par l'établissement d'un cadre global. La semaine dernière, le travail s'était poursuivi avec l'intention d'atterrir vendredi dernier.

Mais la réunion de vendredi n'a guère duré. Le ministre de l'Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI) a quitté la réunion, mécontent des garanties selon lui insuffisantes qui lui étaient avancées pour les moyens réservés aux titres-services.

Après son départ de la réunion, le ministre de l'Emploi avait jugé qu'en l'état, il lui était impossible de valider le projet de budget sur la table, lequel maintenait le même montant en titres-services que l'année dernière, soit 30 millions de moins que ce qu'il estime nécessaire pour payer ces titres dans les prochains mois.

Dimanche, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) avait indiqué que le différend était fondé sur un aspect technique du budget et non politique. Selon lui, le ministre du Budget, Sven Gatz, avait proposé d'inscrire le même montant au budget 2023 que le montant du budget 2022, et de "préciser expressément que les besoins supplémentaires éventuels seraient prévus lors de l'ajustement 2023" au vu de la consommation réelle de titres-services. Contractuellement, la Région est de toute manière tenue de payer les titres consommés à la société émettrice, avait-il précisé.

Lundi, la durée de la réunion a été limitée à deux heures. Le travail s'est poursuivi lors d'échanges entre les cabinets.

La nouvelle réunion entre ministres entamée mardi matin a donc été la bonne.