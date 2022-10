Le célèbre restaurant de l'Îlot Sacré Le Scheltema est mort, vive le Bouillon Bruxelles

Ce fameux bar du parvis de St-Gilles boycottera la Coupe du Monde au Qatar: "La fête autour de ce foot-là, ça serait cynique"

La polémique Coupe du Monde de foot au Qatar cet hiver continue d’interpeller. La Maison du Peuple, l’un des plus grands cafés de Bruxelles sur le parvis de Saint-Gilles, ne diffusera aucun match. "On s’assied sur une grosse recette mais on n’aurait pas pu se regarder dans le miroir". Des confrères feront l’inverse parce qu’ils n’ont "pas le choix".