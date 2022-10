Tué d'un coup de couteau à Matongé : "Dido a été mis à mort, tout a été prémédité"

C'est une guerre entre bandes urbaines, c'est clair. Elles se disputent un territoire sur lequel elles vendent des stupéfiants", a avancé l'un des conseils de la partie civile, hier, devant la cour d'assises de Bruxelles. L'avocat a soutenu la thèse de l'assassinat. Selon lui, les accusés ont constitué un commando armé pour tuer la victime. Sept hommes, dont un fait défaut, sont accusés d'assassinat sur la personne de Dieudonné Boula, surnommé Dido, commis dans le quartier Matonge à Ixelles, le 26 mai 2019.

"Dido a été mis à mort. Tout a été prémédité. On peut parler d'expédition punitive, de vengeance, a plaidé l'un des avocats de la famille de la victime. Plusieurs éléments le montrent, à commencer par la réunion de préparation chez Adri Nsumbu où tous sont présents. Ensuite, ils embarquent à sept dans deux voitures et ils font le trajet ensemble, quasiment pare-chocs contre pare-chocs. Sur les images de caméras, on voit que la Smart de Maxime Koffi fait un premier tour du bloc, pour aller voir si Dido et ses amis sont dans la galerie, puis elle revient à hauteur de la Peugeot de Daniel Nsumbu. Je pense que maintenant plus personne ne croit que quiconque s'est rendu ce soir-là à Matonge pour aller manger", a-t-il avancé.

L'avocat a rappelé que les accusés avaient tous la capuche sur la tête, pour cacher leur visage, et il a soutenu, comme ses confrères, Me Romain Delcoigne et Me Pierre Vandueren, également avocats de la partie civile, que l'objet métallique que fait tomber Adry Nsumbu était une cartouche. "Il était en train de mettre la balle dans le revolver lorsqu'il l'a fait tomber. Ensuite, les faits à l'intérieur de la galerie durent exactement une minute et 34 secondes, puis la victime réapparaît sur les images, poursuivie par certains des accusés", a-t-il affirmé.