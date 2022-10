Un homme tombe dans le canal bruxellois ce mardi : les pompiers lui portent secours

Le Port de Bruxelles : un cœur vert qui bat dans la capitale de l’Europe

Le domaine portuaire bruxellois représente 116 hectares de superficie utile, soit l’équivalent de 150 terrains de football, où sont installées près de 300 entreprises créant près de 9000 emplois (directs et indirects). Le Port de Bruxelles, c’est aussi 23 ponts et deux écluses. En 2021, ce sont 7,1 millions de tonnes qui ont été transportées par la voie d’eau, soit une économie de 664.000 camions dans et autour de Bruxelles. Depuis plusieurs années, une campagne de sensibilisation « ne me jette pas, je ne sais pas nager » a aussi été déployée pour contribuer à responsabiliser la population à la propreté publique dans les environs du canal. Dans le cadre du nouveau contrat de gestion 2021-2025, financé à hauteur de 93,5 millions d’euros, le Port de Bruxelles s’est accordé avec la Région de Bruxelles-Capitale sur de nombreuses missions passionnantes. On fait le point avec Gert Van der Eeken, le nouveau directeur général du Port de Bruxelles. Bienvenue à bord de Bruxelles !